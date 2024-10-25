فيديو. غارة جوية إسرائيلية تستهدف نادي خدمات المغازي بغزة وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. وكانت المنشأة تؤوي عائلات نازحة تبحث عن مكان آمن. كما أفادت فرق الدفاع المدني بأنه تم إطفاء الحريق الناتج عن القصف، لكن الأضرار كانت كبيرة.

تأتي هذه الحادثة في وقت دخلت فيه الحرب على غزة يومها الـ385. وأسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة خان يونس عن مقتل أكثر من 28 فلسطينياً. وتعاني مراكز إيواء النازحين، خاصة في منطقتي بيت لاهيا وجباليا، من حصار خانق يفاقم من معاناة المدنيين.

وفي سياق متصل، تعرض مستشفى كمال عدوان لاقتحامات وتدمير، مما أدى إلى مقتل عدد من الأطفال نتيجة قصف إسرائيلي استهدف محطات الأكسجين.