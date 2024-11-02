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سماء مراكش تتألق في عرض الطيران 2024
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فيديو. عروض جوية مثيرة في افتتاح "مراكش للطيران 2024"

افتتح "مراكش للطيران 2024" في قاعدة القوات المسلحة الملكية، حيث شهد الحدث المتميز عروضًا جوية مثيرة نالت إعجاب الزوار. يُعتبر هذا المعرض، الذي يُعقد سنويًا، دليلاً على المكانة المتزايدة للمغرب في صناعة الطيران العالمية، ويعكس التزام البلاد بتعزيز هذا القطاع الاستراتيجي.

وشارك في هذا المعرض عدد من الطائرات العسكرية المختلفة، مما ساهم في إبراز دور المغرب كوجهة جذابة للاستثمارات والشراكات في مجال الطيران. كما تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، وميدز (MEDZ)، وهي شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، مما يضمن نجاح المعرض بمشاركة لاعبين رئيسيين في القطاع من جميع أنحاء العالم.

ويُعد مراكش للطيران 2024 منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطيران والفضاء، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين والشركات في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المغرب.

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