فيديو. ضباب سام يغطي نيودلهي والسبب ألعاب ديوالي النارية

ووصل مؤشر جودة الهواء إلى الفئة "شديدة الخطورة"، حيث تجاوزت مستويات الجزيئات المميتة سبع مرات الحد الآمن الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

ورغم الحظر المفروض على استخدام وبيع الألعاب النارية التقليدية منذ عام 2017، إلا أن العديد من الأشخاص لا يلتزمون بهذا القانون.

تتفاقم أزمة تلوث الهواء في الشتاء، عندما يتزامن حرق بقايا المحاصيل في الولايات المجاورة مع درجات الحرارة المنخفضة التي تحبس الدخان السام، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الصحة العامة في المدينة التي يقطنها أكثر من 33 مليون شخص. كما تشير الدراسات إلى أن أكثر من مليون هندي يموتون سنويًا بسبب الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء.