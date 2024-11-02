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تغلف طبقة من الضباب السام أفق المدينة قبل احتفالات ديوالي في نيودلهي، الهند.
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فيديو. ضباب سام يغطي نيودلهي والسبب ألعاب ديوالي النارية

تسربت طبقة كثيفة من الضباب السام إلى سماء العاصمة الهندية، نيودلهي، يوم الجمعة، نتيجة الدخان الناجم عن الألعاب النارية المستخدمة في احتفالات ديوالي، مما أدى إلى ارتفاع مستويات تلوث الهواء إلى مستويات خطيرة.

ووصل مؤشر جودة الهواء إلى الفئة "شديدة الخطورة"، حيث تجاوزت مستويات الجزيئات المميتة سبع مرات الحد الآمن الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

ورغم الحظر المفروض على استخدام وبيع الألعاب النارية التقليدية منذ عام 2017، إلا أن العديد من الأشخاص لا يلتزمون بهذا القانون.

تتفاقم أزمة تلوث الهواء في الشتاء، عندما يتزامن حرق بقايا المحاصيل في الولايات المجاورة مع درجات الحرارة المنخفضة التي تحبس الدخان السام، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الصحة العامة في المدينة التي يقطنها أكثر من 33 مليون شخص. كما تشير الدراسات إلى أن أكثر من مليون هندي يموتون سنويًا بسبب الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء.

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