فيديو. الضاحية الجنوبية تحت نيران القصف الإسرائيلي مجدداً

تصاعد دخان كثيف في سماء بيروت جراء الغارات التي سُمع دويها في مناطق بعيدة. وأتت الغارات بعد سلسلة إنذارات بإخلاء 3 مناطق نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس.

جنوباً، شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً غارات على مناطق عدة، منها بلدة الجميجمة، وبيت ياحون، وكونين، وحاروف، والزرارية وخربة سلم، وبرعشيت، والسلطانية.

وخلال النهار، أعلن جهاز الدفاع المدني اللبناني انتشال ما لا يقل عن 30 جثة من تحت أنقاض مبنى سكني يؤوي نازحين استهدفته إسرائيل بالليلة السابقة في برجا التابعة لقضاء لشوف في محافظة جبل لبنان.