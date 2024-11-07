فيديو. الإعصار رافايل يعمق أزمة الكهرباء في كوبا وسط استعدادات مكثفة للتعافي

واجتاح الإعصار مقاطعة أرتيميسا في غرب البلاد وبلغت سرعته قوة إعصار من الفئة الثالثة، ما أدى إلى أضرار واسعة النطاق وأجبر أكثر من 70,000 شخص على إخلاء منازلهم في المقاطعات المتضررة.

كما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية "يونيون إليكتريكا" أن الرياح القوية الناتجة عن الإعصار ألحقت أضرارًا كبيرة بنظام الكهرباء الوطني، في حين تم تفعيل حالة التأهب في تسع مقاطعات، بما فيها العاصمة هافانا. وعاشت العاصمة، التي يقطنها حوالي مليوني شخص، في شبه شلل مع إغلاق المحال التجارية ووقف وسائل النقل، فيما ازدادت حالة الخوف بين المواطنين الذين تعرضت منازلهم لأضرار مادية كبيرة.

وعبّر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن التزام الحكومة بدعم المتضررين، قائلاً عبر منصة إكس: "قمنا بتفعيل مجلس الدفاع الوطني لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية شعبنا ومواردنا".