فيديو. رقم قياسي جديد للرياضات القصوى في ظروف متجمدة

ولضمان سلامتهم، تمكن المتسابقون من التوقف في خيمة الطعام، حيث استمتعوا بمياه ووجباتٍ مغذية يستعيدون بها نشاطهم لمتابعة التحدي.

وفي سباق الـ100 ميل (182 كم)، نجح الأمريكيان بول جونستون وروبرتو سيمبيانتي بتحقيق رقمٍ قياسي عالمي جديد، حيث أكملا المسافة الشاقة في زمن قدره 23 ساعة و22 دقيقة، مبرهنين على قوة التحمل وروح العزيمة.

أما في سباق الـ100 كيلومتر، فكانت البطولة من نصيب الصيني يوشينج إن آي، الذي أتم السباق في زمن قياسي بلغ 10 ساعات و40 دقيقة، مؤكداً أن قوة الإرادة تتفوق على الظروف، حتى في أبرد البيئات.