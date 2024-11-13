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محتجون يتظاهرون أمام مقر شركة تعدين الليثيوم بالبيض في صربيا
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فيديو. محتجون يرشقون مقر شركة تعدين الليثيوم بالبيض في صربيا

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قام محتجون غاضبون يوم الثلاثاء برشق البيض وبالمئات على المقر الرئيسي لشركة تعدين الليثيوم التي حصلت على حقوق التنقيب في صربيا.

وقد نظم سكان مدينة فاليفو احتجاجات متكررة ضد أعمال التنقيب التي تقوم بها شركة "يوروليثيوم بالكانز" في محيط هذه المدينة الصربية الغربية.

وكانت قد اكتُشفت رواسب كبيرة من الليثيوم، المستخدم في السيارات الكهربائية، في عدة مناطق زراعية في غرب صربيا.

وأعلن منظمو الاحتجاج أنهم لن يكتفوا بعد الآن بالتجمعات السلمية، وأنهم سيتخذون إجراءات ضد الشركة.

وأكد المحتجون أنهم لن يسمحوا بفتح مناجم الليثيوم الضارة بالبيئة في غرب صربيا.

وصرح برانكو إيفكوفيتش، أحد منظمي الاحتجاج، قائلاً: "في الحقيقة ليس لدينا خيار. إنها مسألة حياة بالنسبة لنا. إنه صراع من أجل البقاء. لذا يجب علينا أن نقاتل".

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