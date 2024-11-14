فيديو. إسبانيا في عين العاصفة مجددًا.. اضطرابات في حركة القطارات وإغلاق للمدارس في الجنوب

في محافظة مالقة، تم إخلاء نحو 3000 شخص من المناطق القريبة من نهر غوادالهورس كإجراء احترازي بسبب الفيضانات، بينما تعرضت الشوارع للغمر. وأُغلِقَت المدارس في جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى العديد من المحلات التجارية، وتم إلغاء الرحلات القطارية بين مالقة ومدريد على خط السكك الحديدية السريع "AVE".

وفيما لم تُسجل أي وفيات، وضعت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية (AEMET) منطقة مالقة تحت حالة تأهب حمراء بعد أن تراكمت الأمطار بمعدل 70 ملم في ساعة واحدة. كما أعلنت المحافظة الجارة تاراجونا حالة تأهب حمراء بعد تعرضها أيضًا لأمطار غزيرة.

ويُعزى هذا النظام العاصف إلى تصادم الهواء الدافئ مع الهواء البارد، مما أدى إلى تكوّن سحب مطرية كثيفة، حيثُ أشار الخبراء إلى أن تغير المناخ يساهم في زيادة دورات الجفاف والفيضانات في المنطقة.