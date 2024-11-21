طقوس بوجوليه نوفو فتح سدادة بوجوليه نوفو
No Comment

فيديو. إطلاق نبيذ "بوجوليه نوفو" وسط احتفالات كبيرة في فرنسا وخارجها

آخر تحديث:

تم إطلاق نبيذ "بوجوليه نوفو" رسميًا في منتصف ليلة 20-21 نوفمبر 2024 وسط احتفالات كبيرة في فرنسا وخارجها. يُعد هذا التقليد، الذي بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي وازدهر في الثمانينيات، مناسبة سنوية تجذب الحشود المتحمسة للاحتفال بعودة النبيذ الشاب، المصنوع من عنب جاماي، بالقرب من ليون.

وتُقام الاحتفالات في ثالث خميس من شهر نوفمبر من كل عام، حيث يُحتفى بهذا النبيذ الفاكهي الذي يعد رمزًا للتراث الفرنسي. على الرغم من أن بوجوليه نوفو كان يُعرف سابقًا بنكهته الموحدة التي افتقدت التعقيد، إذ شهد تحولات ملحوظة في السنوات الأخيرة. فقد أصبح صانعو النبيذ في بوجوليه يركزون على إنتاج نبيذ يعكس تنوع الأرض وأساليب المزارعين، مما جعل كل زجاجة بوجوليه نوفو تتميز بخصائص فريدة.

وبحسب جان مارك لافونت، رئيس الاتحاد الدولي للنبيذ، فإن بوجوليه نوفو أصبح الآن نبيذًا يعكس الطبيعة المميزة لكل مزرعة. كما يُعد الكشف عن هذا النبيذ حدثًا ضخمًا في صناعة النبيذ، مع تصدير نصف الكميات المنتجة إلى الخارج، وخاصة إلى اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

