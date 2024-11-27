فيديو. احتفال غريب.. عيد الشكر في شيكاغو.. حديقة حيوانات تحيي الذكرى بتقديم مجسم ديك رومي لكل حيوان

قدمت حديقة حيوان بروكفيلد في شيكاغو مجموعة متنوعة من الأطعمة ومنها ما يتعلق بعيد الشكر.

ووفقا لحديقة الحيوان، فقد أعطي للماعز القزم الخس والكرفس والفلفل والقرنبيط والبطاطا الحلوة والتفاح والفشار. وعلاوة على ذلك، حصلت الحيوات على طعامها المعتاد، في مجسماتٍ، شكلُها كأنها ديك رومي مطبوخ.

أما أحد النمور والأسود الأفريقية فكانت اللحوم من نصيبه. كما حصلت الفقمات الرمادية على الجيلاتين غير المنكه، الذي يساعد على الترطيب. وحصل الكسلان ذو الإصبعين على الجزر والبطاطا الحلوة والفاصوليا الخضراء والذرة والخس.