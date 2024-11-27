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فيل آسيوي يدعى جيك يسحق القرغ في عيد ميلاده الثاني عشر في حديقة حيوان دنفر بولاية كولورادو الأمريكية 2 تشرين الثاني نوفمبر 2021
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فيديو. احتفال غريب.. عيد الشكر في شيكاغو.. حديقة حيوانات تحيي الذكرى بتقديم مجسم ديك رومي لكل حيوان

الاحتفالات بالأعياد تختلف من ثقافة إلى أخرى، ومن أبرز مظاهرها: تقديم ما لذ وطاب من الطعام والشراب، وأداء طقوس فردية أو جماعية معينة. وفي هذه المرة شهدت ولاية إيلينوي مظهرا مختلفا، فقد احتفلت بعيد الشكر، قبل وقته المعتاد، مع مجموعة من الحيوانات، ولم تحرمها الملذات. وهذه ليست المرة الأولى.

قدمت حديقة حيوان بروكفيلد في شيكاغو مجموعة متنوعة من الأطعمة ومنها ما يتعلق بعيد الشكر.

ووفقا لحديقة الحيوان، فقد أعطي للماعز القزم الخس والكرفس والفلفل والقرنبيط والبطاطا الحلوة والتفاح والفشار. وعلاوة على ذلك، حصلت الحيوات على طعامها المعتاد، في مجسماتٍ، شكلُها كأنها ديك رومي مطبوخ.

أما أحد النمور والأسود الأفريقية فكانت اللحوم من نصيبه. كما حصلت الفقمات الرمادية على الجيلاتين غير المنكه، الذي يساعد على الترطيب. وحصل الكسلان ذو الإصبعين على الجزر والبطاطا الحلوة والفاصوليا الخضراء والذرة والخس.

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