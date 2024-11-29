فيديو. غضب واشتباكات في تبليسي بعد تعليق جورجيا محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وأسفرت الاشتباكات عن اعتقال العديد من المتظاهرين، بينما رصدت وكالة "أسوشيتد برس" وقوع إصابات بين صفوف المحتجين.

وكان كوباخيدزه قد صرّح يوم الخميس، أن جورجيا ستعلّق محاولاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، متهماً بعض السياسيين في الكتلة الأوروبية بممارسة "الابتزاز والتلاعب". وأثار هذا الإعلان استياء المعارضة، التي اعتبرت الخطوة انتكاسة لتطلعات البلاد الأوروبية.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من إعادة تعيين كوباخيدزه رئيساً للوزراء من قبل حزب الحلم الجورجي الحاكم، عقب انتخابات برلمانية جرت في 26 أكتوبر. الانتخابات، التي وُصفت بأنها استفتاء على مستقبل جورجيا الأوروبي، أثارت جدلاً واسعاً واتهامات بالتزوير من قبل المعارضة، التي اتهمت روسيا بمحاولة إبقاء البلاد تحت نفوذها.