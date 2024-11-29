فيديو. فالنسيا تبدأ عملية إزالة 120 ألف مركبة تضررت جراء فيضانات إعصار "دانا"

بدأت العملية التي أعلنها مركز التنسيق العملياتي المتكامل (CECOPI) في البلدات الأكثر تضررًا جراء الفيضانات، مثل ألفافار وبايبورتا وماساناسا. وستُنقل المركبات المتضررة إلى نقاط استقبال مخصصة لتتم معالجتها بشكل منظم.

في الوقت نفسه، تواصل الفرق تنظيف المنازل والبنية التحتية المتضررة، بما في ذلك إزالة الطين والحطام من المرائب والطوابق السفلية، مع التركيز على المناطق التي تشكل مخاطر صحية. كما تم نشر شاحنات لاستخراج الطين من شبكات الصرف الصحي في المناطق المتضررة.

إلى الآن، تم إزالة أكثر من 200 ألف طن من النفايات، وهو ما يتجاوز الكمية التي تم جمعها في العام الماضي في منطقة فالنسيا، ما يبرز حجم الأضرار والتحديات التي تواجهها المنطقة.