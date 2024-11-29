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مركبات مكدسة في الشوارع بعد الفيضانات الناجمة عن العاصفة التي اجتاحت البلاد في ألفافار، منطقة فالنسيا، إسبانيا، السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
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فيديو. فالنسيا تبدأ عملية إزالة 120 ألف مركبة تضررت جراء فيضانات إعصار "دانا"

بعد الفيضانات المدمرة التي خلفها إعصار "دانا" في منطقة فالنسيا، بدأت السلطات عملية شاملة لإزالة 120 ألف مركبة تضررت جراء الكارثة.

بدأت العملية التي أعلنها مركز التنسيق العملياتي المتكامل (CECOPI) في البلدات الأكثر تضررًا جراء الفيضانات، مثل ألفافار وبايبورتا وماساناسا. وستُنقل المركبات المتضررة إلى نقاط استقبال مخصصة لتتم معالجتها بشكل منظم.

في الوقت نفسه، تواصل الفرق تنظيف المنازل والبنية التحتية المتضررة، بما في ذلك إزالة الطين والحطام من المرائب والطوابق السفلية، مع التركيز على المناطق التي تشكل مخاطر صحية. كما تم نشر شاحنات لاستخراج الطين من شبكات الصرف الصحي في المناطق المتضررة.

إلى الآن، تم إزالة أكثر من 200 ألف طن من النفايات، وهو ما يتجاوز الكمية التي تم جمعها في العام الماضي في منطقة فالنسيا، ما يبرز حجم الأضرار والتحديات التي تواجهها المنطقة.

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