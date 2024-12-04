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عمال يزيلون الثلوج من الطرق الجانبية.
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فيديو. عاصفة ثلجية تاريخية تُغرق البحيرات العظمى في الولايات المتحدة الأميركية

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غطّت عاصفة ثلجية قوية مناطق البحيرات العظمى في الولايات المتحدة بطبقات كثيفة من الثلوج، حيث سجلت قرى مثل كاساداكا شرقي بحيرة إيري ارتفاعات تجاوزت 1.7 مترًا من الثلوج بحلول صباح الاثنين.

ووفقًا للتوقعات الجوية، فإن الثلوج ستستمر في التساقط حتى مساء الثلاثاء، مما يزيد من معاناة السكان في هذه المناطق التي اعتادت على هذا النوع من الطقس القاسي.

وفي غرب نيويورك، تعايش السكان مع تحديات العاصفة التي تسببت في انسداد الطرق وتعطل الحركة، في حين أن بعض المناطق الريفية جنوب بافالو سجلت أكثر من 4 أقدام (1.2 متر) من الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأوضح خبراء الأرصاد أن هذه الظاهرة تُعرف بثلوج "تأثير البحيرة"، حيث يتسبب الهواء الرطب الدافئ فوق البحيرات في تكوين موجات كثيفة من الثلوج عند امتزاجه بالهواء البارد الجاف فوق اليابسة.

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