فيديو. سانتا يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في مستشفى موستار بمناسبة عيد القديس نيكولاس

حيث قام "سانتا" بالنزول من مبنى مستشفى الأطفال في موستار لتسليم الهدايا للأطفال المرضى في المستشفى، جالبًا لهم الفرح والابتسامات.

وقال ميهوبيل كولجاك، عضو في خدمة إنقاذ الجبال في هيرتسغوفينا، عن الحدث: "هذه تجربة رائعة. عندما تتسبب في ابتسامة طفل، يصبح يومك كاملاً. إذا كان لدينا المزيد من الأطفال، فنحن سعداء لشهر كامل".

من جانبها، قالت ماريا نوفاكوفيتش بوشنياك، مديرة قسم الأطفال في المركز الطبي الجامعي في موستار: "إن هذا وقت الأعياد. اليوم هو عيد القديس نيكولاس وأعتقد أن الأطفال في المنزل قد فتحوا هداياهم. كانت لدينا فكرة لتنظيم حدث كهذا لأطفالنا الذين يتلقون العلاج في المستشفى، وبالتعاون مع أصدقائنا من خدمة إنقاذ الجبال، تمكنا من جلب ألف ابتسامة سعيدة، مما يعني أننا نجحنا".