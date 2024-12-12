فيديو. الملك الإسباني فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا في زيارة رسمية إلى إيطاليا

وتأتي الزيارة استجابة لدعوة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي كان في استقبالهما، وشارك فيها وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس وأمبارو لوبيز سينوفيلا، أمينة الدولة للتجارة.

استُقبل الملك والملكة في روما من قبل نائبة وزير الخارجية الإيطالية ماريا تريبودي، والأمين العام لوزارة الخارجية ريكاردو غواريليا، وسفراء البلدين.

من المقرر اليوم أن يلتقي الملك والملكة بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وابنته لورا في القصر الرئاسي، وسيضعان إكليلاً على نصب الجندي المجهول، كما سيجتمعان مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.