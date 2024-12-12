Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يرحب بالزوجين الملكيين الإسبانيين في مقر إقامته، قصر كويرينال، في روما، إيطاليا، 11.12.2024
No Comment

فيديو. الملك الإسباني فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا في زيارة رسمية إلى إيطاليا

آخر تحديث:

استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا اللذين يؤديان زيارة رسمية إلى إيطاليا بدأت يوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الخميس، وتشمل مدينتي روما ونابولي.

وتأتي الزيارة استجابة لدعوة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي كان في استقبالهما، وشارك فيها وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس وأمبارو لوبيز سينوفيلا، أمينة الدولة للتجارة.

استُقبل الملك والملكة في روما من قبل نائبة وزير الخارجية الإيطالية ماريا تريبودي، والأمين العام لوزارة الخارجية ريكاردو غواريليا، وسفراء البلدين.

من المقرر اليوم أن يلتقي الملك والملكة بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وابنته لورا في القصر الرئاسي، وسيضعان إكليلاً على نصب الجندي المجهول، كما سيجتمعان مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول musica عرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان