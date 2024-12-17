Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
الجزء الداخلي من مبنى متضرر ببورت فيلا في فانواتو بعد زلزال قوي 17 كانون الأول ديسمبر 2024
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر يضرب دولة فانواتو جنوب المحيط الهادىء.. ولا تقارير عن إصابات

أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حطاما متناثرا في المتاجر وأضرارا هيكلية لحقت بالمباني التي تضم البعثات الدبلوماسية بعد زلزال ضرب فانواتو، بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر. وتقع فانواتو على "حلقة النار" في المحيط الهادئ ويبلغ عدد سكانها 330 ألف نسمة.

وقع الزلزال على بعد 30 كيلومترًا غرب العاصمة بورت فيلا، وعلى عمق 57 كيلومترًا، وتلته هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة.

وبينما تقوم السلطات بتقييم للأضرار، يتأخر تحديث المعلومات الرسمية إثر تعطل خطوط الهاتف والمواقع الإلكترونية الحكومية.

وأبلغ الصليب الأحمر عن وقوع أضرار كبيرة، ولكن ما تزال التفاصيل غير واضحة ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان