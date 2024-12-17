فيديو. زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر يضرب دولة فانواتو جنوب المحيط الهادىء.. ولا تقارير عن إصابات

وقع الزلزال على بعد 30 كيلومترًا غرب العاصمة بورت فيلا، وعلى عمق 57 كيلومترًا، وتلته هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة.

وبينما تقوم السلطات بتقييم للأضرار، يتأخر تحديث المعلومات الرسمية إثر تعطل خطوط الهاتف والمواقع الإلكترونية الحكومية.

وأبلغ الصليب الأحمر عن وقوع أضرار كبيرة، ولكن ما تزال التفاصيل غير واضحة ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.