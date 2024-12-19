فيديو. تايوان بين السماء والمضيق.. استعراض القوة أمام التهديد الصيني

وتأتي هذه التدريبات في وقت حساس، إذ تواصل الصين مطالبتها بتايوان باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وعلى مدار يومين فقط، أرسلت الصين عشر طائرات عسكرية وسبع سفن إلى تايوان، وفقًا لوزارة الدفاع التايوانية، بينما عبرت أربع طائرات الخط المتوسط لمضيق تايوان، الذي يُعتبر حدودًا غير رسمية بين الجانبين.

اعلان اعلان

وفي مواجهة هذه التحركات، تعمل تايوان على استعراض قدراتها الدفاعية من خلال تعزيز التدريبات الجوية وإرسال رسائل واضحة حول جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد. وتهدف التدريبات إلى تحقيق توازن بين الردع الفعال والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وبينما تسود حالة من الترقب، تستمر تايوان في حشد الدعم الدولي لضمان استقرار المضيق وتعزيز التحالف مع شركائها، في خطوة تعكس التزامها بحماية سيادتها الوطنية وسط بيئة إقليمية مضطربة.