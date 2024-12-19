مظليو الجيش التايواني يتدربون في قاعدة جوية في مقاطعة بينغتونغ، جنوب تايوان، 19.12.2024.
No Comment

فيديو. تايوان بين السماء والمضيق.. استعراض القوة أمام التهديد الصيني

آخر تحديث:

وسط تصاعد التوتر مع الصين، أكد الكولونيل تشن كوان يو، قائد مركز التدريب المحمول جواً، التابع للجيش التايواني، أن الدفاع يظل أولوية قصوى للبلاد، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على القوة المحمولة جواً كوسيلة استراتيجية للتسلل إلى مناطق الحرب في حالة نشوب نزاع مسلح.

وتأتي هذه التدريبات في وقت حساس، إذ تواصل الصين مطالبتها بتايوان باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وعلى مدار يومين فقط، أرسلت الصين عشر طائرات عسكرية وسبع سفن إلى تايوان، وفقًا لوزارة الدفاع التايوانية، بينما عبرت أربع طائرات الخط المتوسط لمضيق تايوان، الذي يُعتبر حدودًا غير رسمية بين الجانبين.

وفي مواجهة هذه التحركات، تعمل تايوان على استعراض قدراتها الدفاعية من خلال تعزيز التدريبات الجوية وإرسال رسائل واضحة حول جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد. وتهدف التدريبات إلى تحقيق توازن بين الردع الفعال والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وبينما تسود حالة من الترقب، تستمر تايوان في حشد الدعم الدولي لضمان استقرار المضيق وتعزيز التحالف مع شركائها، في خطوة تعكس التزامها بحماية سيادتها الوطنية وسط بيئة إقليمية مضطربة.

اخترنا لك

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
