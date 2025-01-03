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8000 متطوع يساهمون في حياكة القفازات للرياضيين المشاركين في البطولة
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فيديو. تروندهايم تستعد لبطولة العالم للتزلج على الجليد بحياكة 950 زوجا من القفازات

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تستعد مدينة تروندهايم النرويجية لاستضافة بطولة العالم للتزلج على الجليد، التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج، في شهري فبراير ومارس المقبلين.

ومن بين المبادرات المميزة المرتبطة بالبطولة، يعمل متطوعون من مختلف أنحاء البلاد على حياكة 950 زوجا من القفازات لتوزيعها على الرياضيين المشاركين.

هذه المبادرة، التي لاقت استحسانا كبيرا، جمعت جهودا واسعة من مجتمع الحياكة، حيث أصبحت جزءا من الحماس الوطني المرتبط بالبطولة. وتنشط مجموعة الحياكة التي تضم قرابة 8000 عضو على فيسبوك، وتجذب باستمرار المزيد من المشاركين الراغبين في المساهمة.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود المنظمين لإشراك الناس وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة قبل انطلاق الحدث العالمي.

ومع ذلك، لا يزال القائمون على البطولة يواجهون تحديات في الوصول إلى بعض الفئات المستهدفة.

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