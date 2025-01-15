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سجن صيدنايا، دمشق، دمشق - سوريا
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فيديو. مسكون بذكريات بالغة القسوة.. المفوض السامي للأمم المتحدة يزور سجن صيدنايا

زار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سجن صيدنايا بالقرب من العاصمة السورية دمشق، قائلًا إن مركز الاعتقال سيء السمعة "مسكون بذكريات بالغة القسوة".

وتحدث تورك مع سجين سابق روى له ما كان يُعرض له من معاملة وحشية، إذ كان السجن، الذي لم تتمكن الهيئات الدولية من الوصول إليه، رمزًا لقمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وبعد سقوطه، برزت قصص آلاف المعذبين في السجن الذين خلفوا وراءهم كتابات، قالت المحامية السورية لمى الرفاعي إنها ستوثقها.

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