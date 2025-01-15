فيديو. مسكون بذكريات بالغة القسوة.. المفوض السامي للأمم المتحدة يزور سجن صيدنايا

وتحدث تورك مع سجين سابق روى له ما كان يُعرض له من معاملة وحشية، إذ كان السجن، الذي لم تتمكن الهيئات الدولية من الوصول إليه، رمزًا لقمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وبعد سقوطه، برزت قصص آلاف المعذبين في السجن الذين خلفوا وراءهم كتابات، قالت المحامية السورية لمى الرفاعي إنها ستوثقها.