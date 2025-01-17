فيديو. وفشلت المحاولة.. سبيس إكس تُطلق اختبارًا جديدًا لصاروخ "ستارشيب" وتفقد الاتصال بالمركبة بعد الإقلاع

وأعلنت الشركة، المملوكة لإيلون ماسك، أن المركبة الفضائية قد دُمّرت أثناء الرحلة. وكان من المقرر أن تحلق المركبة عبر خليج المكسيك في مسار شبه دائري حول العالم، وهو مشابه لاختبارات سابقة، حيث حملت المركبة 10 أقمار صناعية وهمية بهدف التدريب على إطلاقها.

قبل فقدان الاتصال، نجحت "سبيس إكس" في استخدام أذرع ميكانيكية عملاقة لالتقاط المعزز في المحطة بعد دقائق من الإقلاع من ولاية تكساس.

يُعد هذا الاختبار هو السابع لصاروخ "ستارشيب"، الذي يُعتبر أكبر وأقوى صاروخ في العالم. وتُخطط وكالة "ناسا" لاستخدامه في مهام مستقبلية تهدف إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر في العقد القادم، فيما يبقى هدف ماسك الرئيسي هو تحقيق رحلة إلى المريخ.