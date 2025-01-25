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منزل متضرر بسبب رياح العاصفة "إيوين" التي ضربت البلاد في بلفاست، أيرلندا الشمالية، 24.01.2025
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فيديو. رياح عاتية وانقطاع للكهرباء.. العاصفة "إيوين" تعطّل الحياة اليومية في أيرلندا والمملكة المتحدة

اجتاحت العاصفة "إيوين" أيرلندا والمملكة المتحدة برياح عاتية وصلت سرعتها إلى 183 كيلومترًا في الساعة، متسببة في أضرار واسعة النطاق وتعطيل الحياة اليومية. هذه الظروف الجوية القاسية دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية، حيث أُعلنت حالة تأهب قصوى بأيرلندا.

في أيرلندا، أدى تأثير العاصفة إلى إغلاق المدارس وتعطل حركة المرور بشكل كبير. كما أسفرت الرياح العنيفة عن انقطاع التيار الكهربائي، مما ترك أكثر من 715,000 شخص دون كهرباء، في حين تم إلغاء الرحلات الجوية ووسائل النقل العام في مطار دبلن، مما زاد من صعوبة التنقل للسكان والمسافرين. 

على الطرقات، أصبحت العديد من المسارات غير سالكة نتيجة الرياح الشديدة وسقوط الأشجار، مما عرقل حركة المرور في عدة مناطق. الوضع في المملكة المتحدة لم يكن أقل خطورة، حيث تسببت العاصفة في تعطيل النقل وفرض تحديات كبيرة على السكان والسلطات في التعامل مع آثارها المدمرة.

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