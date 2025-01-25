فيديو. رياح عاتية وانقطاع للكهرباء.. العاصفة "إيوين" تعطّل الحياة اليومية في أيرلندا والمملكة المتحدة

في أيرلندا، أدى تأثير العاصفة إلى إغلاق المدارس وتعطل حركة المرور بشكل كبير. كما أسفرت الرياح العنيفة عن انقطاع التيار الكهربائي، مما ترك أكثر من 715,000 شخص دون كهرباء، في حين تم إلغاء الرحلات الجوية ووسائل النقل العام في مطار دبلن، مما زاد من صعوبة التنقل للسكان والمسافرين.

على الطرقات، أصبحت العديد من المسارات غير سالكة نتيجة الرياح الشديدة وسقوط الأشجار، مما عرقل حركة المرور في عدة مناطق. الوضع في المملكة المتحدة لم يكن أقل خطورة، حيث تسببت العاصفة في تعطيل النقل وفرض تحديات كبيرة على السكان والسلطات في التعامل مع آثارها المدمرة.