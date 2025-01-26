فيديو. الرومانيون يحيون ذكرى "الاتحاد الصغير" في ياش بمناسبة مرور 164 عاماً على الوحدة الوطنية

يعود هذا الحدث إلى عام 1859، حين تم توحيد الإمارات تحت قيادة الأمير ألكسندرو إيوان كوزا، الذي يعتبر أحد أبرز رواد الإصلاحات التي أرست دعائم رومانيا الحديثة. وعلى الرغم من أن هذا الاتحاد كان تتويجًا لعملية تاريخية طويلة ومعقدة، فإنه يُعتبر نقطة انطلاق نحو تحقيق وحدة جميع المناطق التي كانت تسكنها غالبية رومانية.

خلال الاحتفال، ألقى رئيس الوزراء الروماني، مارسيل تشيولاكو، كلمة قال فيها: "قبل 164 عامًا، كتب الرومانيون، شعبًا وقيادة، الصفحة الأولى من تاريخ الدولة الرومانية الموحدة، وهو تاريخ مليء بالتحديات، أثبتنا فيه أن الوحدة هي السبيل الوحيد لتجاوز العقبات".

تخللت الفعالية مراسم وضع أكاليل الزهور، إلى جانب عروض عسكرية، بحضور حشد كبير من المواطنين والشخصيات العامة، الذين اجتمعوا للتأكيد على أهمية هذا الحدث التاريخي ودوره في تشكيل الهوية الوطنية الرومانية.