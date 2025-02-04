فيديو. متقاعد تركي يحول الأحذية المستعملة إلى حديقة معلقة تخطف الأنظار

وقد نجح سولاك في تحويل هذه الأحذية القديمة إلى حديقة عمودية نابضة بالحياة، حيث تنمو فيها مجموعة متنوعة من النباتات تشمل الزهور والخضروات والفراولة.

وأصبح هذا المشروع محط أنظار المارة وحديث المنطقة. ويعتزم سولاك توسيع مشروعه ليشمل الجدار بأكمله، مما سيضيف المزيد من اللمسات الجمالية للمنطقة.