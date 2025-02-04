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علي إحسان سولاك يعلق حذاءً جديداً على جداره في غونيسو، تركيا، 03.02.2025
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فيديو. متقاعد تركي يحول الأحذية المستعملة إلى حديقة معلقة تخطف الأنظار

في مبادرة مبتكرة تجمع بين إعادة التدوير والجمال، نجح المتقاعد علي إحسان سولاك في تحويل 40 حذاء مستعملا إلى أواني زهور فريدة تزين جدار منزله في منطقة غونيسو بمحافظة ريزا التركية.

وقد نجح سولاك في تحويل هذه الأحذية القديمة إلى حديقة عمودية نابضة بالحياة، حيث تنمو فيها مجموعة متنوعة من النباتات تشمل الزهور والخضروات والفراولة. 

وأصبح هذا المشروع محط أنظار المارة وحديث المنطقة. ويعتزم سولاك توسيع مشروعه ليشمل الجدار بأكمله، مما سيضيف المزيد من اللمسات الجمالية للمنطقة.

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