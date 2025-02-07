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حديقة حيوانات أوريغون تحتفل بولادة فيل صغير جديد بعد 20 شهرًا من الانتظار
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فيديو. حديقة حيوانات أوريغون تحتفل بولادة فيل صغير جديد بعد 20 شهرًا من الانتظار

أعلنت حديقة حيوانات أوريغون عن ولادة فيل صغير بعد أكثر من 20 شهرًا من الحمل. واستطاع المولود الجديد، الذي رأى النور في تمام الساعة 4:29 مساءً، الوقوف على قدميه بعد أقل من 15 دقيقة على ولادته، ما يعني أنه يتمتع بصحة جيدة وقوة بدنية ملحوظة.

وكانت الأم "روز-تو"، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، تخضع للمراقبة الطبية منذ 29 يناير 2025، بعدما ظهرت عليها علامات اقتراب موعد الولادة. أكد القائمون على رعاية الحيوانات أن الفيل الصغير يبدو قويا ويزن حوالي 200 رطل.

وقال ستيف ليفاف، المشرف على برنامج الفيلة في حديقة أوريغون: "لقد كانت ولادة سلسة جدًا، وأظهرت روز-تو خبرة كبيرة في التعامل مع الوضع. الفيل الصغير كان يقف بسرعة، ويبدو أنه سينمو بصحة ممتازة."

تعتبر الفيلة الآسيوية من الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يقدر عددها بنحو 40,000 إلى 50,000 في البرية. وتواجه هذه الحيوانات تهديدات عديدة، مثل فقدان موطنها الطبيعي والنزاعات. بينما تواصل حديقة حيوانات أوريغون جهودها في حماية هذه الفيلة من خلال برامج للعناية بها ودعم جهود الحفاظ عليها.

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