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تجمع الناس لإحياء ذكرى مرور عامين على الزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد
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فيديو. عامان على زلزال تركيا: جراحٌ لم تندمل وأمل لم ينطفئ

مرّ عامان على الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا، تاركًا وراءه جروحًا لا تزال غائرة في قلوب الناجين. في 6 فبراير 2023، ضرب الزلزال بقوة 7.8 درجة، تلته هزات قوية، فدُمّرت مئات الآلاف من المباني في 11 محافظة، وقُتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا و 6 آلاف آخرين في شمال سوريا.

ولا تزال ذكرى تلك الليلة المأساوية حاضرة بقوة، إذ اجتمع الناجون يوم الخميس في المساجد والمقابر للصلاة والدعاء ووضع زهور القرنفل على قبور أحبائهم. وعند الساعة 04:17 صباحًا، وهو التوقيت الدقيق للزلزال، عمّ الصمت للحظة اخترقته صيحات "هل يسمعني أحد؟"، مسترجعين اللحظات العصيبة التي عاشوها بين الركام.

في ظل هذه الذكرى الحزينة، تتواصل جهود إعادة الإعمار. حيث أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن 45% من مشاريع الإسكان البديلة قد اكتملت، مع خطط لإنهاء بناء أكثر من 450,000 وحدة سكنية وتجارية بحلول نهاية عام 2025.

ومع ذلك، يشير جيسي تومسون من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى أن ما يقرب من نصف مليون شخص لا يزالون يعيشون في حاويات مؤقتة، في انتظار بصيص أمل يخرجهم من هذه الظروف القاسية.

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