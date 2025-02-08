فيديو. مشهد ساحر في اليابان.. تدني درجة الحرارة يحوّل مياه أحد الشلالات إلى ستائر من الجليد

تدلّت ستائر الجليد على حافة نهر في مقاطعة ناغانو وسط اليابان مثيرة استحسان السياح. وفي هذه الفترة من العام تتحول المياه التي تتدفق من شلال جبلي إلى كرات من الجليد على طول نهر نيشينو في مدينة كيزو. وتعرف هذه الأشكال بركائز شيراكاوا الجليدية وقد يصل ارتفاعها إلى 50 مترا فيما يقدر عرضها يقدر ب250 مترا. وقد بدأت الظاهرة في 20 ديسمبر الماضي وقد ساعدت الظروف الجوية في خلق هذا المشهد الساحر الذي جذب العشرات من الزوار.