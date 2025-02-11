فيديو. غارات برية وجوية روسية تستهدف عدة مناطق في أوكرانيا وتصيب 21 شخصا

شن الجيش الروسي عدة غارات جوية وبرية وأطلق صواريخ بحسب ما أفادت به السلطات الأوكرانية الثلاثاء. ففي قرية زولوشيف الواقعة في مقاطعة خاركيف تضرر أحد المنازل بفعل القصف كما جرح أربعة أشخاص على الأقل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليه سينيهوبوف إن "العدو أطلق قنابل موجهة على قرية زولوشيف في الساعة 11و27 صباحا ما أدى لإصاب بناية سكنية وجرح أربعة أشخاص بما فيهم طفل في الثانية عشرة من العمر".

كما قُتل شخصان وجرح ستة آخرون في مقاطعة خيرسون بحسب المحافظ الإقليمي أولكسندر بروكودين. فيما لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان في زابوريجيزيا بحسب المحافظ إيفان فيدوروف. وبهذا تبلغ الحصيلة الإجمالية للجرحى في البلاد نحو 21 جريحا.

وبحسب الطيران الأوكراني، فإن الدفاع الجوي قد أسقط الليلة الماضية 57 طائرة بدون طيار في 12 منطقة بينما فُقدت 64 مسيرة دون أن تلحق أي ضرر بأي هدف.

كما أطلقت روسيا 19 صاروخ كروز وصاروخا موجها مستهدفة محطات الطاقة في منطقة بولتافا بحسب إدارة الطيران العسكري.