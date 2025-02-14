فيديو. إضراب عام ومظاهرات في بروكسل احتجاجا على سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة الجديدة

تظاهر آلاف العمال في العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس احتجاجا على سياسة التقشف التي تستهدف الخدمات العامة والتي أعلنتها أعلنتها الحكومة اليمينية الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء الفلمنكي بارت دي فيفر.

وقد أعلن رئيس اتحاد النقابات العمالية الفلمنكية تييري بودسن أن الهدف من هذه المظاهرات والإضرابات هو القول إنه لا نشاط اقتصاديا بدون العمال. وقد تمت الدعوة لهذا التحرك من قبل جميع المنظمات النقابية التي وعدت بيوم احتجاجي ثان في 31 مارس آذار المقبل.

وقد شل الإضراب حركة المواصلات عبر الحافلة والمترو لكن سير القطارات لم يشهد أي اضطراب للسماح بمشاركة أكبر قدر من الناس في المظاهرات.

وتأثرت المطارات والرحلات الجوية أيضا بسبب توقف مراقبي حركة الطيران عن العمل إضافة إلى قطاعات أخرى.