فيديو. 100 مركبة في تصادم واحد... ولايات أميركية تحت رحمة الطبيعة

شهدت ولاية أوريغون الأميركية حادث تصادم ضخم، حيث اصطدمت أكثر من 100 مركبة على طريق سريع يربطها بولاية أيداهو، بسبب العواصف الثلجية والجليد الكثيف، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

وفي لوس أنجلوس، أصدرت السلطات أوامر إخلاء لبعض الأحياء خشية الانهيارات الطينية التي تهدد المناطق التي اجتاحتها حرائق الغابات مؤخراً.

وفي جنوب كاليفورنيا، جلب "نهر جوي" قوي أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية، متسبباً في فيضانات شملت معظم أنحاء الولاية.

وبالتوازي مع ذلك، واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث في المركبات المتضررة جراء الحادث الكبير قرب شلالات مولتنومه، الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شرق بورتلاند، وفق ما أعلنته شرطة مقاطعة مولتنومه عبر منصاتها الرسمية.