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متسابقون في مهرجان "فلوريدا مان غايمز"
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فيديو. عودة "فلوريدا مان غيمز": نسخة ثانية مليئة بالفكاهة والتحدي

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عاد مهرجان "فلوريدا مان غيمز" Florida Man Games بنسخته الثانية، ليجمع فرقا من مختلف أنحاء ولاية فلوريدا الأمريكية في منافسات فريدة من نوعها، حيث يتنافس المشاركون لإثبات أهليتهم للانضمام إلى صفوف "أبطال" الولاية التي اشتهرت بحوادثها الغريبة والمثيرة.

بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى في وسط مدينة سانت أوغسطين العام الماضي، تم نقل فعاليات هذا العام إلى ساحة معارض مقاطعة سانت جونز، حيث يتوقع المنظمون استقطاب عدد أكبر من الجماهير ومحبي الفعاليات الترفيهية.

ويستضيف الحدث هذا العام، الفنانان الكوميديان جوش ويكس روبنسون وكيفين فلين، الذين يقدمون الحدث في إطار ساخر يعكس سمعة الولاية.

وكانت النسخة الأولى قد شهدت مسابقات مستوحاة من ثقافة فلوريدا مثل سباق العقبات "الهروب من الاعتقال" ومصارعة السومو ببطون البيرة، بينما أضيفت هذا العام فعاليات جديدة مثل "تحضيرات حفلة الإعصار: مشاجرة ممر البقالة" و"البيرة البشرية".

ويشارك في المسابقة عشر فرق من مختلف أنحاء الولاية، من فورت مايرز إلى بينساكولا، بما في ذلك الفريق الفائز بالنسخة الأولى، "هانكي سبانكي" من سانت أوغسطين، الذي يعود للدفاع عن لقبه وحزام البطولة المصنوع من جلد الأفعى. كما يشارك فريق نسائي بالكامل تحت اسم "بال باسترس".

ومن بين المشاركين هذا العام، كروا برونس، البالغ من العمر 29 عاما، والذي يعمل كفني في سلسلة "ديف آند باسترس"، ويمتلك وشما يرمز لحياته في فلوريدا. وقد شارك برونس في منافسة "نودل المسبح المسلح"، حيث أكد أن "الفلوريدا مان الحقيقي لا يحتاج إلى التحضير للمنافسات، لأنه يولد جاهزا ليكون عظيما".

وتعد هذه الألعاب بمثابة احتفاء بسمعة فلوريدا الفريدة التي لا تخلو من الحوادث الغريبة التي تهيمن على الأخبار، ما جعلها مصدر إلهام لمثل هذه الفعاليات التي تمزج بين الفكاهة والتحدي.

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