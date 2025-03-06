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متظاهر يحمل قبعته بينما تحاول شرطة مكافحة الشغب تفريق المحتجين خلال احتجاج من أجل تحسين معاشات المتقاعدين في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء، 5 مارس 2025.
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فيديو. اشتباكات بين متقاعدين وقوات الشرطة في الأرجنتين خلال مظاهرة منددة بتجميد المعاشات

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اشتبك متظاهرون مع قوات الشرطة في بوينس آيرس احتجاجا على الإجراءات التقشفية التي اتخذها الرئيس ميلي، والتي تشمل تجميد معاشات التقاعد وخفض الدعم، وتسريح العمال.

ووقعت الاشتباكات الأربعاء بين المتظاهرين وقوات الشرطة قرب مقر الكونغرس الأرجنتيني أثناء الاحتجاج على تدابير التقشف التي اتخذها الرئيس خافيير ميلي وللمطالبة بزيادة معاشات التقاعد.

ويواصل المتقاعدون، الذين انضم إليهم مشجعو نادي تشاكاريتا لكرة القدم، مسيرتهم الأسبوعية ضد التخفيضات الكبيرة في الميزانية التي أقرها ميلي. إذ منذ توليه منصبه قبل عام، قام رئيس البلاد بتقليص الدعم، وتجميد الأجور ومعاشات التقاعد، إضافة إلى فصل آلاف العمال لمواجهة الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين.

يقول المحتجون إن معاشاتهم والرعاية الصحية التي يستفيدون منها لا تكفي، تعهدوا بمواصلة مظاهراتهم كل يوم الأربعاء على الرغم من تصاعد التوتر مع قوات الأمن.

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