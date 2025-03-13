فيديو. اشتباكات عنيفة في بوينس آيرس بين قوات الأمن والمتظاهرين احتجاجا على سياسات ميلي الاقتصادية

وقد تصاعدت الاحتجاجات، التي تشهدها المدينة أسبوعيا، إلى أعمال عنف يوم الأربعاء أمام مبنى الكونغرس، حيث واجه المتقاعدون ومشجعو كرة القدم قوات الشرطة.

وبدأت الأحداث كمسيرة سلمية، لكنها سرعان ما تحولت إلى مواجهات بعدما ألقى المحتجون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأفادت تقارير بأن الاحتجاجات تندد بشكل رئيسي بإصلاحات المعاشات التقاعدية، والتي يرى المتقاعدون أنها لا تواكب معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.

وردا على هذه الاضطرابات، فرضت الحكومة قيودا أمنية مشددة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى ملاعب كرة القدم لمن شاركوا في الاحتجاجات.