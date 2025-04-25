Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
أقارب الرهائن المحتجزين في غزة يحملون صورهم قبل دقيقتين من إطلاق صافرة إحياء ذكرى المحرقة السنوية في تل أبيب، إسرائيل في 24 أبريل 2025
No Comment

فيديو. الحياة تتوقف دقيقتيْن في جميع أنحاء إسرائيل في ذكرى يوم المحرقة

آخر تحديث:

توقفت إسرائيل تمامًا يوم الخميس عندما دوت صفارات الإنذار لمدة دقيقتين في جميع أنحاء البلاد لتكريم ذكرى ستة ملايين يهودي من ضحايا الهولوكوست.

توقف الإسرائيليون دقيقتي صمت لتكريم أولئك الذين قُتلوا على يد ألمانيا النازية وحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية.

اعلان
اعلان

توقفت حركة المرور بينما نزل الناس من المركبات وانحنوا برؤوسهم احتراماً.

في ساحة ديزنغوف بتل أبيب، رفع أفراد عائلات الرهائن الحاليين صور أحبائهم فيما دوّت صفارات الإنذار.

وتم إحياء هذه الذكرى من خلال إقامة مراسم ونصب تذكارية في المدارس ومراكز الاجتماعية.

وفي القدس، وضع القادة، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو، أكاليل الزهور في ياد فاشيم، النصب التذكاري الوطني الذي يحيي ذكرى ضحايا للهولوكوست.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان