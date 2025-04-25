فيديو. الحياة تتوقف دقيقتيْن في جميع أنحاء إسرائيل في ذكرى يوم المحرقة

توقف الإسرائيليون دقيقتي صمت لتكريم أولئك الذين قُتلوا على يد ألمانيا النازية وحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية.

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توقفت حركة المرور بينما نزل الناس من المركبات وانحنوا برؤوسهم احتراماً.

في ساحة ديزنغوف بتل أبيب، رفع أفراد عائلات الرهائن الحاليين صور أحبائهم فيما دوّت صفارات الإنذار.

وتم إحياء هذه الذكرى من خلال إقامة مراسم ونصب تذكارية في المدارس ومراكز الاجتماعية.

وفي القدس، وضع القادة، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو، أكاليل الزهور في ياد فاشيم، النصب التذكاري الوطني الذي يحيي ذكرى ضحايا للهولوكوست.