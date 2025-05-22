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صورة من الملف - الشرطة تستخدم جرارًا لنقل حواجز الطرق حول حي الاتحاد الأوروبي قبل مظاهرة للمزارعين في بروكسل، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
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فيديو. مئات المزارعين في يتظاهرون بروكسل وسط مخاوف من نقص التمويل الأوروبي للقطاع

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احتشد المزارعون الأوروبيون في بروكسل للاحتجاج على إصلاحات الاتحاد الأوروبي المقترحة للسياسة الزراعية المشتركة (CAP) ودمج صناديق متعددة للميزانية.

وأعرب المتظاهرون، الذين نظمتهم جمعية كوبا-كوجيكا، عن مخاوفهم من أن دمج الميزانيات الزراعية وغيرها من ميزانيات الاتحاد الأوروبي في إطار واحد ومرن قد يؤدّي للتقليل من القدرة على التنبؤ المالي ويهدد الدعم المقدم للخطط الريفية والبيئية.

وانتقد المزارعون أيضًا المقترحات التي قد تعيد توجيه الأموال الزراعية نحو قطاع الدفاع أو إعادة إعمار أوكرانيا، محذرين من أن ذلك قد يعرض الأمن الغذائي لأوروبا للخطر.

ويقول أندريه غاجدوس، رئيس الغرفة الزراعية والغذائية في سلوفاكيا، إن وجود ميزانية زراعية قوية ومستقلة للاتحاد الأوروبي أمر ضروري لحماية المزارعين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب تدني الأسعار وشدة المنافسة.

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