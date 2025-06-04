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يتلقى المجندون تدريبًا على التكيف الفسيولوجي بالقرب من خط المواجهة بالقرب من خاركيف، أوكرانيا، الأحد، 1 يونيو 2025
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فيديو. حرائق وإصابات جراء غارات روسية بالطائرات المسيّرة على أوديسا وتشيرنيهيف

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شنت الطائرات المسيرة الروسية هجومًا واسع النطاق على جنوب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث تسببت في حرائق وإصابات نتيجة القصف على مدينة أوديسا الساحلية.

بدأ الهجوم على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود بعيْد الساعة الثالثة صباحاً، حيث تسببت المسيرات الروسية في عدة حرائق في مناطق سكنية وصناعية.

الحريق الأكبر طال مستودعا للأغذية، بينما تضررت عدة سيارات ومرائب ومنازل أيضا.

أصيب خمسة أشخاص في أوديسا، وتم نقل شخص واحد إلى المستشفى إثر إصابته بجروح متوسطة. نشرت فرق الطوارئ أكثر من 100 فرد لإخماد الحرائق ومساعدة السكان.

في الوقت نفسه، أصيب شخص واحد على الأقل من جراء اندلاع حريق كبير في مدينة تشيرنيهيف الواقعة شمال أوكرانيا، بسبب سقوط حطام طائرة بدون طيار، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية.

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