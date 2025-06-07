Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
يلعب الأطفال الفلسطينيون النازحون على الأراجيح في مخيم الخيام المؤقت في خان يونس، غزة، يوم الأربعاء، 4 يونيو 2025
No Comment

فيديو. عيد الأضحى في غزة.. غلاء وحصارٌ وجوعٌ ودماءٌ فبأي حال عدت يا عيدُ؟

آخر تحديث:

في قطاع غزة المدمّر بسبب الحرب، يكافح الفلسطينيون للحفاظ على تقاليد عيد الأضحى وسط النزوح والجوع وارتفاع الأسعار الذي يلقي بظلاله على المناسبة.

يمر عيد الأضحى في غزة مثقلا بالمآسي التي يعيشها القطاع منذ أكثر من عشرين شهرا.

فالمناسبة التي تحيي سنّة النبي إبراهيم الذي كاد أن يقدم ابنه إسماعيل قربانا وإخلاصا لله وتكون فرصة لاجتماع الأسر، وذبح الأضاحي، وجزل العطايا للفقراء، قد فقدت معناها في مخيمات النزوح المزدحمة في غزة. حيث تصارع العائلات البقاء على قيد الحياة لمن استطاع إليها سبيلا.

ورغم المشهد القاتم، يحاول السكان أن يخلقوا نوعا من الفرحة التي غابت منذ شهور. ففي منطقة المواصي المحاذية للبحر، تجمع الأطفال بجانب بعض الأغنام والماعز التي تيسّر توفيرها رغم الغلاء الفاحش في الأسعار، إذ أن معظم العائلات لم تكن قادرة على تحمل تكلفة ذبح الأضحية.

وبذلك فإن كل مظاهر العيد أصبحت ضربا من الترف نظرا للواقع المزري في القطاع المحاصر مع وجود أكثر من مليوني نازح ونقص المساعدات.

قال عبد الرحمن ماضي: "هذا العام لا أستطيع حتى توفير الخبز" فيما تؤكد سيدة فلسطينية اسمها هالة أبو نقيرة أن الكثيرين الآن يبحثون عن دقيق بدلاً من الحلويات والملابس الجديدة.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان