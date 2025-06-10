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الفلسطينيون يزورون قبور أقاربهم في مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة في أول أيام عيد الأضحى، الجمعة، 6 يونيو 2025
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فيديو. استمرار سقوط ضحايا فلسطينيين في حوادث إطلاق النار قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة

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قُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا وأصيب أكثر من 100 آخرين في حادثتين منفصلتين يومي الأحد والاثنين، عندما وقع إطلاق نار بالقرب من مراكز توزيع الغذاء في جنوب غزة.

قال شهود عيان إن إطلاق النار الذي وقع يوم الأحد حدث حوالي الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي بالقرب من رفح، بالقرب من موقع تديره مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تجمع المئات من الفلسطينيين الجوعى على أمل الحصول على الطعام.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق طلقات تحذيرية على مشتبه بهم اقتربوا من القوات في ما يعتبرها منطقة قتال نشطة.

ووصف الناجون إطلاق الدبابات النار وإطلاق النار على الناس أثناء فرارهم من المكان.

وكان هذا أحدث في سلسلة من حوادث إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصًا وإصابة المئات منذ بدء تنفيذ نظام توزيع الطعام الجديد، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

ويقول المنتقدون إن نظام مؤسسة غزة الإنسانية GHF في توزيع المساعدات يجبر المدنيين على دخول مناطق خطرة وهو يلبي بالكاد 1% من الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع المحاصر.

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