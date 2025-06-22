Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
صورة - دمى حيوانات بحجمها الطبيعي في "القطعان" لتسليط الضوء على أزمة المناخ
No Comment

فيديو. دمى عملاقة تجوب العالم في رحلة فنيّة ضد تغير المناخ

آخر تحديث:

تحوّلت شوارع المدن في إفريقيا وأوروبا إلى مسرحٍ مفتوح، حيث تجوب دمى عملاقة على هيئة أفيال وأسود وغوريلا، في عرضٍ فنّي مذهل بعنوان "القطعان"، الذي يُسلّط الضوء على تأثيرات أزمة المناخ على الحياة البرية.

يُقدّم هذا المشروع المتنقل، الذي يُعدّ معاينةً لـ"بينالي دانزا 2025"، مزيجًا أخّاذًا من الرقص والمسرح والدمى الضخمة، ليحكي قصة هجرة رمزية للحيوانات التي نزحت بسبب التغيرات المناخية.

صُنعت هذه الدمى من مواد صديقة للبيئة مثل الورق المقوى والخشب المعاد تدويره، بواسطة فريق مكوّن من 35 فنانًا، بما في ذلك خبراء من مجموعة الدمى الأوكواندا في جنوب إفريقيا.

وستقطع القافلة الفنيّة مسافة 20,000 كيلومتر، من كينشاسا في قلب إفريقيا إلى النرويج في أقصى الشمال!

وفي محطتها البارزة بمدينة البندقية هذا يوليو، ستلتقي الدمى العملاقة بـ16 راقصًا من كلية بينالي دانزا، في أداءٍ مُلهَم بقيادة المصمم أنتوني ماتسينا، الذي وصف العمل بأنه "صرخة استغاثة من كوكبٍ في خطر، واحتفالٌ بإيقاع الطبيعة الذي يجب أن نحميه."

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول musica عرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان