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يتجول السياح عبر بخار الماء العذب الذي يتم رشه على الأرض أثناء اختبار الرذاذ، خلال موجة الحر يوم الاثنين، 30 يونيو 2025 في باريس
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فيديو. باريس تحترق.. القنوات المائية ومرشات التبريد هما الملاذ الوحيد للسكان والسيّاح

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سعى السياح والسكان المحليون في باريس إلى اللجوء إلى الظل وضفاف القنوات المائية فيما تجتاح موجة حر شديدة معظم أنحاء أوروبا.

بينما كانت باريس تئن تحت وطأة درجات حرارة مرتفعة يوم الاثنين، احتشد السياح والمقيمون في الأماكن المظللة وعلى ضفاف القنوات للهروب من الحرارة القاسية.

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ومع أن استعمال أجهزة التكييف لا يزال ممارسة غير شائعة في معظم أنحاء فرنسا، ضاعفت الجهات الرسمية من جهودها لحماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن والمشردون وأصاب المهن التي تتطلب وجودهم في الهواء الطلق.

على طول نهر السين، كانت محطات رش المياه تبرّد المارة، مما يوفر لهم راحة قصيرة من الطقس الخانق. أجل بعض السياح زيارة المعالم الأكثر إجهادًا، بينما تكيف آخرون مع فترات توقف منتظمة عند المرشات العامة.

قال السائح البلجيكي ريمي ليفيك: "سواء كان الجو حارًا أم لا، باريس تبقى باريس. لقد أتينا لزيارتها وعلينا فقط التكيف عندما يكون الجو حارًا."

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