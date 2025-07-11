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امرأة تجلس في وضعية اللوتس أثناء التأمل خلال فصل يوغا في مشروع التحول في حي روشينيا الفقير في ريو دي جانيرو، الأربعاء، 9 يوليو 2025.
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فيديو. مبادرة خيرية لتأهيل سكان أحياء ريو الفقيرة ليصبحوا مدرّبين لرياضة اليوغا

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تجمع العشرات من محبي اليوغا في حي روشينيا الفقير في ريو دي جانيرو يوم الأربعاء لأول جلسة من دورة تدريبية مجانية تهدف إلى تأهيل السكان المحليين كمدربين.

المبادرة، التي أطلقتها مدرسة يوجانايا الدولية وشركة مود، ستدرب حوالي 180 من المعلمين المستقبليين من المناطق ذات الدخل المنخفض في ريو وساو باولو على مدى 14 شهرًا.

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يتلقى المشاركون أيضًا زيًا رسميًا، وسجادات يوغا، ومكبرات صوت وميكروفونات، بالإضافة إلى رواتب ودعم عند دخولهم سوق العمل.

من بين المشاركين هي لوسييني كوستا البالغة من العمر 54 عامًا، وهي مصففة شعر لجأت إلى اليوغا لتخفيف آلام الظهر وتحلم الآن بترك الصالون لتعليم هذه الرياضة.

يأمل المنظمون أن تكسر هذه المبادرة السمعة التي تقول إن اليوغا هي نشاط نخبوي ودعم مهن مستدامة في الأحياء الفقيرة.

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