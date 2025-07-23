فيديو. منحوتات حية تروي قصص الطبيعة والاستدامة في غابات كاليفورنيا

ويحمل هذا التثبيت الفني اسم "الترول ينقذون البشر"، وهو أحدث أعمال الفنان الدنماركي توماس دامبو، المعروف بابتكار منحوتات ضخمة باستخدام الخشب المهمل ومواد معاد تدويرها.

العرض يحتضنه موقع "فيلولي"، وهو عقار تاريخي يقع وسط 650 فدانًا من الحدائق والغابات قرب سان فرانسيسكو، حيث يحمل كل ترول قصة خاصة ومهمة بيئية فريدة.

وتُعد هذه التماثيل جزءًا من مشروع عالمي متواصل بعنوان "درب الألف ترول"، والذي يمتد حاليًا عبر أكثر من 20 دولة.

وقد شارك متطوعون في بناء هذه المنحوتات التي تسلط الضوء على أهمية إعادة الاستخدام وضرورة الحفاظ على البيئة في وجه التحديات المناخية.