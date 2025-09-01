فيديو. أسطول الصمود يغادر برشلونة في محاولة لكسر الحصار على غزة

وقد التحقت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الإيرلندي ليام كانينغهام بأفراد طاقم أسطول الصمود العالمي، الذي يسعى لجلب الطعام والماء والأدوية للقطاع المحاصر.

اعلان اعلان

تشارك وفود من 44 دولة، ومن المتوقع أن تنضم إلى القافلة سفن أخرى من إيطاليا وتونس واليونان وصقلية قبل وصول الأسطول إلى غزة حوالي 14 أو 15 سبتمبر. لكن إسرائيل أوقفت محاولات سابقة لاختراق الحصار.

تأتي هذه المبادرة في ظل معاناة قطاع غزة من مجاعة شديدة، حيث تم الإبلاغ عن وفاة 332 فلسطينياً، بينهم 124 طفلاً، بسبب سوء التغذية خلال الحرب التي استمرت 23 شهراً وأسفرت عن مقتل أكثر من 63,000 شخص.