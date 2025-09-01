Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
أسطول مدني متجه إلى غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية، في برشلونة، إسبانيا، الأحد، 31 أغسطس، 2025
No Comment

فيديو. أسطول الصمود يغادر برشلونة في محاولة لكسر الحصار على غزة

آخر تحديث:

غادرت أسطول من 20 سفينة مدينة برشلونة يوم الأحد حاملةً أكثر من 300 فرد من أفراد الطاقم ومساعدات إنسانية لغزة، في أكبر محاولة حتى الآن لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 18 عامًا.

وقد التحقت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الإيرلندي ليام كانينغهام بأفراد طاقم أسطول الصمود العالمي، الذي يسعى لجلب الطعام والماء والأدوية للقطاع المحاصر.

اعلان
اعلان

تشارك وفود من 44 دولة، ومن المتوقع أن تنضم إلى القافلة سفن أخرى من إيطاليا وتونس واليونان وصقلية قبل وصول الأسطول إلى غزة حوالي 14 أو 15 سبتمبر. لكن إسرائيل أوقفت محاولات سابقة لاختراق الحصار.

تأتي هذه المبادرة في ظل معاناة قطاع غزة من مجاعة شديدة، حيث تم الإبلاغ عن وفاة 332 فلسطينياً، بينهم 124 طفلاً، بسبب سوء التغذية خلال الحرب التي استمرت 23 شهراً وأسفرت عن مقتل أكثر من 63,000 شخص.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان