فيديو. تواصل عمليات الإنقاذ في تايوان عقب فيضانات إعصار راغاسا

قالت السلطات التايوانية، الأربعاء، إن 14 شخصًا لقوا حتفهم فيما لا يزال 46 آخرون في عداد المفقودين بعد أن اجتاح إعصار راغاسا المنطقة الشرقية من الجزيرة.

وأوضحت أن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار سدّ طبيعي في مقاطعة هوالين، ما أسفر عن فيضانات واسعة النطاق وأضرار مادية كبيرة. وأشارت السلطات إلى أنها عدّلت حصيلة الضحايا إلى 11 قتيلًا بعد التحقق من تقارير مكررة، قبل أن تُرفع مجددًا مع تواصل أعمال البحث.

وفي هوالين، بدأت فرق الإنقاذ وأعمال الإغاثة بإزالة الطين من الطرق والمباني لإعادة فتح الطرق ومنع مزيد من الاضطرابات، بينما يواصل رجال الإطفاء والعسكريون عمليات البحث عن المفقودين.

وحذّرت السلطات من أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع تقدم عمليات الإنقاذ وحصر أعداد المفقودين.