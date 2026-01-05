فيديو. تكريم مؤثر في كرانس مونتانا لضحايا الحريق وطواقم الإنقاذ

في مقطع قصير نُشر على "إنستغرام"، يعرض مكتب السياحة في كرانس-مونتانا أفراد مجتمع التزلج مجتمعين على المنحدرات، وقد شكّلوا قلبا كبيرا صوّرته طائرة مسيّرة. وتقدم الصور تحية إلى الضحايا، وإلى فرق الإنقاذ والطواقم الطبية التي تدخّلت لإخماد الحريق.

اندلع الحريق في حانة قرب قاعدة منطقة التزلج، لا على المسارات، لكن أثره امتد إلى ما هو أبعد من المنتجع. وخلال الأيام التالية، وضع السكان والزوار الزهور وتركوا رسائل مكتوبة بخط اليد في القرية. وعلّقت عدة منتجعات تزلج في أنحاء البلاد أنشطتها للتأمل. ومن المقرر إقامة مراسم رسمية أكبر في التاسع من يناير، بالتزامن مع يوم حداد وطني أعلن عنه الرئيس غي بارملان.