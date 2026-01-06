فيديو. أكثر من 40 سباحا يتحدون نهر فلتافا المتجمد في سباحة الملوك الثلاثة ببراغ

نقلت القوارب المشاركين إلى وسط النهر قبل أن يقفزوا إلى الماء ويعودوا سباحة إلى الضفة. بلغت حرارة الماء حوالي درجتين مئويتين، فيما انخفضت حرارة الهواء إلى خمس درجات مئوية تحت الصفر. مكث السباحون في النهر نحو عشر دقائق بينما كانت فرق الإنقاذ تراقبهم من قوارب قريبة.

اعلان اعلان

مرتدين تيجانًا، جسّد ثلاثة من السباحين المجوس المذكورين في الكتاب المقدس، بينما تبعهم آخرون في صف طويل باتجاه ضفة النهر.

للسباحة الشتوية تاريخ طويل في جمهورية التشيك وتُعدّ اختبارًا للتحمّل وطقسًا اجتماعيًا في آنٍ معًا. وتُقام سباحات شتوية مماثلة كل عام في مدن تشيكية أخرى.