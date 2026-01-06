سباحو المياه الباردة يشاركون في سباحة الملوك الثلاثة التقليدية في نهر فلتافا في براغ
No Comment

فيديو. أكثر من 40 سباحا يتحدون نهر فلتافا المتجمد في سباحة الملوك الثلاثة ببراغ

آخر تحديث:

في جمهورية التشيك، شارك أكثر من 40 سباحًا في سباحة الملوك الثلاثة في براغ، وغاصوا في مياه نهر فلتافا المتجمدة قرب جسر تشارلز.

نقلت القوارب المشاركين إلى وسط النهر قبل أن يقفزوا إلى الماء ويعودوا سباحة إلى الضفة. بلغت حرارة الماء حوالي درجتين مئويتين، فيما انخفضت حرارة الهواء إلى خمس درجات مئوية تحت الصفر. مكث السباحون في النهر نحو عشر دقائق بينما كانت فرق الإنقاذ تراقبهم من قوارب قريبة.

مرتدين تيجانًا، جسّد ثلاثة من السباحين المجوس المذكورين في الكتاب المقدس، بينما تبعهم آخرون في صف طويل باتجاه ضفة النهر.

للسباحة الشتوية تاريخ طويل في جمهورية التشيك وتُعدّ اختبارًا للتحمّل وطقسًا اجتماعيًا في آنٍ معًا. وتُقام سباحات شتوية مماثلة كل عام في مدن تشيكية أخرى.

