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في دافوس، سويسرا، عرض نشطاء من حركة المواطنين السويسرية "كامباكس" صورة ساخرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على منحدر للتزلج، في 19 يناير 2026.
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فيديو. ناشطون يعرضون صورة ساخرة لترامب في دافوس

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عرض ناشطون في دافوس السويسرية صورة ساخرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على أحد منحدرات التزلج باستخدام تقنية الإسقاط الضوئي.

عرضت حركة المواطنين السويسرية "Campax" صورة ساخرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منحدرات التزلج في دافوس، سويسرا، حيث من المتوقع أن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء.

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وتزامن هذا التحرك مع احتجاجات أوسع في زيورخ، حيث تجمع أكثر من 1.000 شخص مساء الاثنين للاعتراض على الاجتماع السنوي لقيادات السياسة والأعمال حول العالم.

وشوهد عناصر الشرطة وآلياتهم حول "Bürkliplatz" مع بدء تجمع الحشود عند الساعة السادسة والنصف مساء. المظاهرة، التي دعا إليها ائتلاف من المجموعات اليسارية، عبّرت عن انتقادات لنفوذ الشركات وللطابع النخبوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت "Campax" إن عرضها يرمز إلى الفجوة بين السلطة والجمهور.

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