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رجل ينظر إلى غابة الجليد في جبال تاكاياما، اليابان، 20 يناير 2026
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فيديو. "غابة تحت الصفر": نُزل جبلي في تاكاياما يحوّل محيطه إلى مشهد جليدي

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ينشئ نُزل في تاكاياما باليابان، خلال فصل الشتاء، مشهدًا جليديًا عبر رشّ المياه على الأشجار والمنحدرات، ما يؤدي إلى تشكّل معلّقات وطبقات من الجليد تجذب الزوار من مختلف أنحاء البلاد.

قام نزل يقع في مدينة تاكاياما بوسط اليابان بابتكار غابة من الجليد، مستفيداً من موجة البرد القارس.

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ويقع النزل في محافظة غيفو على ارتفاع نحو 1.000 متر، ويُنشئ كل عام ما يسميه "Subzero Forest", أي غابة ما دون الصفر، عبر رشّ المياه على الأشجار والمنحدرات القريبة.

وتبدو الغابة بمشهد سريالي؛ فمع بقاء درجات الحرارة دون الصفر، تتجمّد المياه لتكوّن طبقات سميكة من الجليد، وتتشكّل على الأغصان تكوينات تشبه الستائر، فيما تتدلّى أخرى مستديرة يقارنها الزوار بقناديل البحر.

ويتبدّل المشهد يومياً بفعل الرياح والبرد، ويأتي الزوار من مختلف أنحاء اليابان لمشاهدته.

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