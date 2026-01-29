Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
فيضانات حول سانت آيفز في مقاطعة كامبريدجشير بإنجلترا، بعد أن فاض نهر "Great Ouse" عن ضفافه، يوم الأربعاء 28 يناير.
No Comment

فيديو. العاصفة تشاندرا: استمرار سريان عشرات تحذيرات الفيضانات وأمطار غزيرة تضرب بريطانيا

آخر تحديث:

لا تزال أكثر من 80 من تحذيرات الفيضانات سارية المفعول حتى الآن في مقاطعتي هامبشاير ودورست في أعقاب العاصفة "تشاندرا".

غرقت منازل وسيارات في مياه الفيضانات بمقاطعة سومرست الإنجليزية، يوم الأربعاء، بعدما جلبت العاصفة "تشاندرا" أمطارا غزيرة إلى المملكة المتحدة.

وأظهرت لقطات جوية بثتها قناة "سكاي نيوز" منازل وحظائر ومركبات وقد غمرتها المياه.

وأعلنت السلطات في مقاطعة سومرست حالة طوارئ محلية، بعد أن ضربت الفيضانات عشرات العقارات.

وقال مجلس سومرست إن نحو 50 عقارا تأثر بالفيضانات في أنحاء إلمنستر، ويست كوكر، تاونتون، مودفورد وويست كامِل.

وحذّرت السلطات من أن سوء الأحوال الجوية قد يؤثر على الرحلات والتنقلات حتى يوم الجمعة في أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز.

