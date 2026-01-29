فيديو. العاصفة تشاندرا: استمرار سريان عشرات تحذيرات الفيضانات وأمطار غزيرة تضرب بريطانيا

غرقت منازل وسيارات في مياه الفيضانات بمقاطعة سومرست الإنجليزية، يوم الأربعاء، بعدما جلبت العاصفة "تشاندرا" أمطارا غزيرة إلى المملكة المتحدة.

وأظهرت لقطات جوية بثتها قناة "سكاي نيوز" منازل وحظائر ومركبات وقد غمرتها المياه.

وأعلنت السلطات في مقاطعة سومرست حالة طوارئ محلية، بعد أن ضربت الفيضانات عشرات العقارات.

وقال مجلس سومرست إن نحو 50 عقارا تأثر بالفيضانات في أنحاء إلمنستر، ويست كوكر، تاونتون، مودفورد وويست كامِل.

وحذّرت السلطات من أن سوء الأحوال الجوية قد يؤثر على الرحلات والتنقلات حتى يوم الجمعة في أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز.