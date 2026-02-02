في رفح، تصطف سيارات الإسعاف لدخول معبر رفح من البوابة المصرية، في طريقها إلى قطاع غزة.
No Comment

فيديو. معبر رفح بين غزة ومصر يعاد فتحه أمام حركة محدودة بعد إغلاق طويل

آخر تحديث:

أُعيد فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في الثاني من فبراير 2026، بعد قرابة عامين، ما أتاح إدخال مساعدات إنسانية محدودة ومكّن الفلسطينيين من العودة.

وصلت أول مجموعة من الفلسطينيين إلى معبر رفح يوم الاثنين، مع إعادة فتح حدود غزة مع مصر جزئيا، فيما عرض التلفزيون الرسمي سيارات إسعاف وحافلات صغيرة تتقدم من الجانب المصري مع فتح البوابات.

قال مسؤولون من مصر وإسرائيل إن إعادة الفتح تأتي ضمن عملية وقف إطلاق النار، ومن المتوقع عبور نحو 50 شخصا في كل اتجاه خلال الأيام الأولى. وتأتي الخطوة عقب مرحلة تجريبية ركزت على الجوانب اللوجستية أكثر من السفر.

يُعد معبر رفح المنفذ الوحيد من غزة الذي لا يؤدي إلى إسرائيل ويظل شريان حياة للمدنيين، ولا سيما الجرحى. واستعدت المستشفيات في مصر لاستقبال المرضى، لكن لم يُؤكد بعد حدوث زيادة في إيصال المساعدات. وكان المعبر مغلقا إلى حد كبير منذ سيطرة القوات الإسرائيلية على المنطقة في مايو 2024.

