فيديو. شعلة الأولمبياد الشتوي تضيء ميلانو وحشود تملأ ساحة الدومو

قدمت نجمة الباليه نيكوليتا ماني، الراقصة الأولى في دار أوبرا لا سكالا، الشعلة الأولمبية عبر الساحة قبل أن تشعل المرجل، الذي سيبقى مضاء وتحت الحراسة على مدار 24 ساعة يوميا حتى حفل الافتتاح في 6 فبراير على ملعب سان سيرو.

وكانت مسيرة الشعلة، التي تأخرت نحو ساعة بسبب الحشود، قد عبرت عددا من ضواحي ميلانو في وقت سابق من اليوم.

وشكلت محطة ميلانو المرحلة 60 من رحلة تمتد 12.000 كيلومتر انطلقت من أوليمبيا في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تنتقل الشعلة الخميس من كاتدرائية ميلانو (الدومو) إلى قوس السلام في المدينة، قبل أن تُنقل إلى ملعب سان سيرو لحضور الحفل المقرر عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت أوروبا الوسطى، قاطعة مسافة تقديرية تبلغ 12 كيلومترا.

ويرفض المنظمون الكشف عن اسم الشخص الذي سيتولى إضاءة المرجل، ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن احتمال أن تكون المهمة من نصيب أسطورتي التزلج الإيطالي ألبيرتو تومبا وديبورا كومبانيوني أو البطلة الأولمبية المتوجة بالذهب صوفيا غوجيا.